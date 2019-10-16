Ивелин Попов о расизме: «Почему мы оскорбляем друг друга? Даже величайший футболист в истории был темнокожим»

Игрок сборной Болгарии Ивелин Попов прокомментировал скандал, произошедший во время матча его национальной команды против Англии (0:6), когда болгарские болельщики позволяли себе расистские выкрики.

«Британцы слышали расистские оскорбления в первом тайме и жаловались судье. Я несколько раз ходил к стюардам и просил предупредить болельщиков, чтобы обошлось без эксцессов.

Мы все страдаем от этого, это плохая реклама для Болгарии. Какой футболист захочет приехать сюда? В перерыве было много переговоров о том, чтобы англичане согласились выйти на поле. После матча Гарет Саутгейт подошел ко мне и поблагодарил за попытку помочь.

За неделю до игры только об этом и говорили. Расизм — мировая проблема, которую нужно искоренить. Мы все люди, и я не понимаю, почему мы должны оскорблять друг друга на расовой почве. Даже величайший футболист в истории был темнокожим», — заявил Попов.

Напомним, Ивелин Попов в сезоне-2017/18 выступал на правах аренды в казанском «Рубине», забив 4 гола в 9 матчах.