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На ТОСЭР «Нижнекамск» начнут выпускать полипропиленовые трубы

03:40, 16.10.2019
На ТОСЭР «Нижнекамск» начнут выпускать полипропиленовые трубы
Фото: ru.wikipedia.org / Стрелец Игорь

Инвестиционный проект компании «Симпл» по производству полипропиленовых труб получил одобрение на осуществление деятельности на ТОСЭР «Нижнекамск».

Объем инвестиций в создание новых мощностей составит 22,6 млн рублей, из них объем капитальных вложений — свыше 18,3 млн рублей, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Реализация инвестпроекта будет способствовать диверсификации экономики моногорода Нижнекамск.

Ранее сообщалось, что новые резиденты ТОСЭР в Татарстане инвестируют в производства почти 1,6 млрд рублей.

БизнесПромышленность Татарстан
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