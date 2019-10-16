На ТОСЭР «Нижнекамск» начнут выпускать полипропиленовые трубы
Инвестиционный проект компании «Симпл» по производству полипропиленовых труб получил одобрение на осуществление деятельности на ТОСЭР «Нижнекамск».
Объем инвестиций в создание новых мощностей составит 22,6 млн рублей, из них объем капитальных вложений — свыше 18,3 млн рублей, передает пресс-служба Минэкономики РТ.
Реализация инвестпроекта будет способствовать диверсификации экономики моногорода Нижнекамск.
Ранее сообщалось, что новые резиденты ТОСЭР в Татарстане инвестируют в производства почти 1,6 млрд рублей.БизнесПромышленность Татарстан
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