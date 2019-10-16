До конца года в Казани откроется пункт приема продукции самозанятых Ozon

Компания Ozon планирует до конца года открыть в Казани пункт приема продукции от самозанятых. В настоящий момент идет поиск помещения для пункта.

Там самозанятые смогут не только сдать продукцию, но и «получить консультацию, как продавать на таких площадках, как преподнести свой продукт в электронном виде на маркетплейсе», рассказал в интервью ИА «Татар-информ» первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

По словам замминистра, в Татарстане появляется экосистема онлайн-торговли. Это открывает самозанятым возможность «комфортно продавать свою продукцию».

Напомним, в 2016 году компания Ozon открыла логистический центр в селе Столбище под Казанью. В планах компании — открыть в конце октября 2019 года сортировочный центр в Казани и запустить в середине 2020 года большой логистический центр в Зеленодольском районе.

Ранее в Ozon прокомментировали забастовку курьеров.