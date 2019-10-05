В Ozon прокомментировали забастовку курьеров

В компании Ozon прокомментировали сегодняшнюю забастовку курьеров в Петербурге — на смену не вышли около 40 из 100 сотрудников. Участники забастовки пожаловались на некорректно работающую систему выплат, из-за которых они недополучали зарплату.

В Ozon «Реальному времени» подтвердили факт забастовки, а также проблемы с системой выплат.

— Компания проверит расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, очень оперативно — в ближайшие два рабочих дня, — заявили в компании.

Сегодня могут быть доставлены не все клиентские заказы, но Ozon пообещал развезти их в воскресенье, понедельник и вторник.

