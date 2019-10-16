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Башкирским шахтерам задолжали 32 млн рублей по зарплате

03:55, 16.10.2019 1
Башкирским шахтерам задолжали 32 млн рублей по зарплате
Фото: pixabay.com

В башкирском Сибае горнодобывающая компания задолжала работникам более 32 млн рублей.

По данным республиканской прокуратуры, речь идет о НАО «Башкирское шахтопроходческое управление», которое не выплатило вовремя зарплату за июль и август 2019 года 633 работникам.

При этом ранее организация уже допускала задержки по оплате труда и подвергалась санкциям, говорится в сообщении ведомства.

С целью восстановления прав граждан надзорное ведомство обратилось в суд с заявлениями о взыскании задолженности, требования полностью удовлетворены.

Руководство компании привлечено к административной ответственности в виде штрафа, просроченная зарплата полностью выплачена.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 сентября 2019 года предприятия республики имеют задолженность по зарплате перед 9,5 тысячи работников на общую сумму 623,1 млн рублей.

БизнесОбществоПромышленность Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 окт
    Работники Сибайского ГОК всегда получали высокие зарплаты, и в советское времена. До 300-400 руб доходило. Все старались устроиться туда на работу. Да и сейчас там зарплата немалая. В сравнении с другими, например с аграриями. Они получают в раза 3 больше, чем аграрии Баймакского и других районов Зауралья.
    Если их не устраивает, пусть идут работать на сельхозпредприятия (там всегда так говорили).
    Более половины Сибая - частный сектор. Там люди еще и держат скот, особенно в микрорайоне Алтын. Пользуются преимуществами и города, и деревни. Неплохо устроились.
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