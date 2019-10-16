Башкирским шахтерам задолжали 32 млн рублей по зарплате
В башкирском Сибае горнодобывающая компания задолжала работникам более 32 млн рублей.
По данным республиканской прокуратуры, речь идет о НАО «Башкирское шахтопроходческое управление», которое не выплатило вовремя зарплату за июль и август 2019 года 633 работникам.
При этом ранее организация уже допускала задержки по оплате труда и подвергалась санкциям, говорится в сообщении ведомства.
С целью восстановления прав граждан надзорное ведомство обратилось в суд с заявлениями о взыскании задолженности, требования полностью удовлетворены.
Руководство компании привлечено к административной ответственности в виде штрафа, просроченная зарплата полностью выплачена.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 сентября 2019 года предприятия республики имеют задолженность по зарплате перед 9,5 тысячи работников на общую сумму 623,1 млн рублей.БизнесОбществоПромышленность Башкортостан
комментарии
Если их не устраивает, пусть идут работать на сельхозпредприятия (там всегда так говорили).
Более половины Сибая - частный сектор. Там люди еще и держат скот, особенно в микрорайоне Алтын. Пользуются преимуществами и города, и деревни. Неплохо устроились.