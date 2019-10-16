Башкирским шахтерам задолжали 32 млн рублей по зарплате

В башкирском Сибае горнодобывающая компания задолжала работникам более 32 млн рублей.

По данным республиканской прокуратуры, речь идет о НАО «Башкирское шахтопроходческое управление», которое не выплатило вовремя зарплату за июль и август 2019 года 633 работникам.

При этом ранее организация уже допускала задержки по оплате труда и подвергалась санкциям, говорится в сообщении ведомства.

С целью восстановления прав граждан надзорное ведомство обратилось в суд с заявлениями о взыскании задолженности, требования полностью удовлетворены.

Руководство компании привлечено к административной ответственности в виде штрафа, просроченная зарплата полностью выплачена.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 сентября 2019 года предприятия республики имеют задолженность по зарплате перед 9,5 тысячи работников на общую сумму 623,1 млн рублей.