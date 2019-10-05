Башкирские предприятия задолжали 623 млн рублей 9,5 тыс. работникам

На 1 сентября 2019 года 98 предприятий имеют задолженность перед 9,5 тысячи работников на общую сумму 623,1 млн рублей.

Также, по данным Гострудинспекции Башкирии, в течение сентября удалось погасить просроченную задолженность по оплате труда на сумму более 40 млн рублей.

Кроме того, одними из самых низкооплачиваемых категорий населения в республике являются труженики села. На сегодняшний день среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственной отрасли составляет 20 150 рублей, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Ранее сообщалось, что дебиторская задолженность юридических и физических лиц перед ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» («БашРТС») за отопление и горячую воду на начало сентября 2019 года составила 6,157 млрд рублей.

