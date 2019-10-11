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Минфин России предлагает запретить банкам навязывать допуслуги

07:00, 11.10.2019
Минфин России предлагает запретить банкам навязывать допуслуги
Фото: yandex.ru/maps

Минфин РФ предложил запретить банкам навязывание допуслуг при получении потребкредита или займа за исключением случаев, когда требуется страховать предмет залога.

В поправках закона, подготовленных министерством, содержится также пункт о возмещении заемщику убытков, которые он понес из-за нарушения его права на свободный выбор услуг. Они должны составить двукратный объем стоимости услуг, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, при займах на срок более года ведомство предлагает запретить обязывать заемщиков страховаться на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей.

Позицию Минфина поддерживает Центробанк. Такое регулирование, по его мнению, позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике.

Ранее СМИ сообщили, что банки могут ужесточить выдачу кредитов для бизнеса.

ЭкономикаФинансыБанкиОбщество
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