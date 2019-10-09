В Госдуму внесли проект для повышения прозрачности госзакупок

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, нацеленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок.

Законопроектом предусматривается заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок — ФАС, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Эти изменения позволят пресечь практику закупок у единственного поставщика, когда конкурс признан несостоявшимся. Недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы отсечь конкурентов и оставить «своих» поставщиков. В итоге в конкурсе участвует только одна компания, которая и признается победителем.

Изменения коснутся тех контрактов, начальную цену которых будет определять правительство. Процедура будет четко прописана в законе.

Помимо этого, законопроект совершенствует порядок заключения контрактов с единственным поставщиком для унитарных предприятий в части работ по техобслуживанию помещений.

Также появляется возможность заключать с единственным поставщиком договор аренды земельного участка, что значительно упростит работу с такими объектами недвижимости.

Законопроект позволит предотвратить увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, рост временных затрат заказчика в процессе закупки, ослабит административные барьеры и будет способствовать повышению эффективности закупок и предотвращению коррупции в этой сфере, отмечается в сообщении кабмина.

Ранее «Реальное время» рассказало о подводных камнях госзакупок и дало пошаговую инструкцию для начинающих поставщиков.