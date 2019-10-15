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Леонид Вайсфельд: «Сразу сказал, что Квартальнов — идеальный вариант для «Ак Барса»

21:40, 15.10.2019
Леонид Вайсфельд: «Сразу сказал, что Квартальнов — идеальный вариант для «Ак Барса»
Фото: championat.com

Известный в прошлом арбитр и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил выступление казанского «Ак Барса» под руководством Дмитрия Квартальнова.

«Сразу после того, как Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе и возникла кандидатура Дмитрия Квартальнова, я сказал, что это идеальный вариант. При условии, что руководство «Ак Барса» не хочет делать резких движений.

По мне направление работы и стили у Билялетдинова и Квартальнова практически одинаковы, значит хоккеистам не нужно было резко перестраиваться под новый стиль игры. У Казани всегда квалифицированные игроки в составе. Два этих компонента помогают «Ак Барсу» сейчас идти в лидерах Востока», — сказал Вайсфельд.

Напомним, вчера казанский «Ак Барс» у себя дома одолел «Автомобилист» (3:1).

СпортХоккей Татарстан
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