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«Ак Барс» дома обыграл «Автомобилист»

21:18, 14.10.2019 1
«Ак Барс» дома обыграл «Автомобилист»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в домашнем матче одолел «Автомобилист» — 3:1.

В самом начале поединка гости вышли вперед. Казанцы смогли переломить ход встречи во втором периоде, забросив две безответные шайбы. В середине третьего периода Эмиль Галимов поставил окончательную точку в матче — 3:1.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы:
0:1 — Секстон (Белоусов, 4:23)
1:1 — Основин (Фазылзянов, Воронков, 29:20)
2:1 — Фрэттин (Яруллин, Викстранд, 37:30)
3:1 — Галимов Э. (Ткачев, 49:17)

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 окт
    Үткән уендагы үкенечле җиңелүдән соң барслар бүген бары җиңәргә дип тырышып уйнадылар һәм максатларына ирештеләр.Алар җиңелүдән соң гадәттә 6 тапкыр җиңәләр иде--хәзер шуны көтәбез.
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