«Ак Барс» дома обыграл «Автомобилист»
«Ак Барс» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в домашнем матче одолел «Автомобилист» — 3:1.
В самом начале поединка гости вышли вперед. Казанцы смогли переломить ход встречи во втором периоде, забросив две безответные шайбы. В середине третьего периода Эмиль Галимов поставил окончательную точку в матче — 3:1.
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы:
0:1 — Секстон (Белоусов, 4:23)
1:1 — Основин (Фазылзянов, Воронков, 29:20)
2:1 — Фрэттин (Яруллин, Викстранд, 37:30)
3:1 — Галимов Э. (Ткачев, 49:17)
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