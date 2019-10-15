В Лениногорске возле мечети на колесе иномарки обнаружили ручную гранату

Около одной из мечетей в Лениногорске на колесе Infiniti обнаружили ручную гранату.



«На заднем колесе «Инфинити», припаркованной возле мечети «Ихлас», очевидцы заметили предмет, похожий на «лимонку». На место вызвали экстренные службы, которые оцепили парковку. Саперы сняли с авто боеприпас», — передает «Татар-информ».

Гранату направили на экспертизу в Казань, чтобы определить, боевая она или нет. Кому принадлежит машина, не уточняется.

Ранее в Башкирии 19-летний парень кинул в машину таксиста самодельную гранату.

