В Башкирии 19-летний парень кинул в машину таксиста самодельную гранату

В Бирском районе Башкортостана заведено уголовное дело на 19-летнего местного жителя. Он кинул в машину таксиста самодельное взрывное устройство.

Как установлено следствием, в августе этого года между молодым человеком и таксистом произошел конфликт. Водитель такси отказался вести парня, потому что тот был пьян, и высадил его из машины.

Позже злоумышленник вновь обратился к таксисту, который снова отказался подвести. Молодой человек решил отомстить водителю, взял самодельную гранату и забросил в припаркованный автомобиль потерпевшего. Мужчина в этот момент находился рядом с машиной. Однако граната не сработала и взрыв не произошел.

На место прибыли следователи, специалисты обезвредили оружие и задержали парня по горячим следам, сообщает следком Башкирии.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за хищение, угон и незаконное проникновение в жилище, в настоящее время он также подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Напомним, 2 сентября полицейские в Казани задержали 21-летнего парня, который устроил стрельбу в одном из районов города.

