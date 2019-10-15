Детей в татарстанских школах и садах кормили сыром производства «предприятия-призрака»
Управление Роспотребнадзора по Татарстану во время проверок организации питания детей выявило в сыре «Голландский» т.м. «LORD» немолочный жир, что означает несоответствие требованиям.
Производителем такого сыра является индивидуальный предприниматель из Северной Осетии. Татарстанский Роспотребнадзор направил запрос в ведомство региона.
Оказалось, что по указанному адресу ИП Казбеков никогда не производил сыр.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, материалы по данному факту были направлены в правоохранительные органы республики.
Ранее Роспотребнадзор Татарстана рассказал о нарушениях в столовых детских садов и школ.ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан
комментарии
Не первый год
У ответственных даже мысли нет изменить это
Каждый раз удивленно хлопают глазами
Потом пиар с самокормлением, и все по старому
Не на своих местах