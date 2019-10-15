Детей в татарстанских школах и садах кормили сыром производства «предприятия-призрака»

Управление Роспотребнадзора по Татарстану во время проверок организации питания детей выявило в сыре «Голландский» т.м. «LORD» немолочный жир, что означает несоответствие требованиям.

Производителем такого сыра является индивидуальный предприниматель из Северной Осетии. Татарстанский Роспотребнадзор направил запрос в ведомство региона.

Оказалось, что по указанному адресу ИП Казбеков никогда не производил сыр.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, материалы по данному факту были направлены в правоохранительные органы республики.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана рассказал о нарушениях в столовых детских садов и школ.