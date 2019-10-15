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Детей в татарстанских школах и садах кормили сыром производства «предприятия-призрака»

16:54, 15.10.2019 3
Детей в татарстанских школах и садах кормили сыром производства «предприятия-призрака»
Фото: pxhere.com

Управление Роспотребнадзора по Татарстану во время проверок организации питания детей выявило в сыре «Голландский» т.м. «LORD» немолочный жир, что означает несоответствие требованиям.

Производителем такого сыра является индивидуальный предприниматель из Северной Осетии. Татарстанский Роспотребнадзор направил запрос в ведомство региона.

Оказалось, что по указанному адресу ИП Казбеков никогда не производил сыр.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, материалы по данному факту были направлены в правоохранительные органы республики.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана рассказал о нарушениях в столовых детских садов и школ.

ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 окт
    Дети едят холодную еду
    Не первый год
    У ответственных даже мысли нет изменить это
    Каждый раз удивленно хлопают глазами
    Потом пиар с самокормлением, и все по старому
    Не на своих местах
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  • Анонимно 15 окт
    детях в садиках и школах корят очень плохо. еда не вкусная все из ГМО и из сои итд. не качественные продукты. пройдите в склады подсобки столовых там кошмар
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  • Анонимно 15 окт
    НА кусок старого мыло похоже.
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