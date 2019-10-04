Роспотребнадзор Татарстана рассказал о нарушениях в столовых детсадов и школ

Фото: Дарья Турцева

С начала этого года Роспотребнадзор Татарстана проверил организацию питания в 50 детских садах и 33 школах республики. О результатах проверки сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

— В ходе проверок были выявлены нарушения текущего и быстро устранимого характера, — констатировало ведомство. В Роспотребнадзоре не уточнили, о каком количестве нарушений идет речь.

Отмечается лишь, что нарушений в ассортименте продуктов питания (исключения из рациона каких-либо продуктов или снижения сортности и категории продукции, либо же необоснованной замены продукции) нет, но был выявлен один случай превышения содержания нитратов в овощах.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях отравления шаурмой в Бугульме.

