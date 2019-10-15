В России впервые оштрафовали издание за фейковую новость

В России впервые оштрафовали СМИ за фейковую новость. За злоупотребление свободой массовой информации суд предписал административный штраф издательскому дому «Момент истины» и его главному редактору Евгению Гнеушеву.

«Признать организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначить административный штраф в размере 200 тыс. рублей», — передает ТАСС слова судьи.

Предметом разбирательства стали ролики на YouTube, выявленные Роскомнадзором в августе, под названием «Срочно! В России готовит революцию Майдан» и еще несколько видео, а также гиперссылки на эти ролики на сайте издания.

Согласно материалам дела, Генпрокуратура потребовала об ограничении доступа к сайтам, где размещены данные ролики.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, размещенных в Сети. Закон о фейк-ньюс устанавливает штрафы от 30 тыс. рублей до 1,5 млн рублей за распространение в СМИ и интернете недостоверных данных.

Впервые закон о фейковых новостях применили в Архангельске. Предметом спора стала публикация в интернете активистки Елены Калининой, которая назвала в одном из аккаунтов в соцсетях место проведения антимусорного шествия, однако мероприятие не было согласовано.

Также по закону о фейк-ньюс оштрафовали и двух жительниц Амурской области. Они распространили в WhatsApp ложные сообщения о заражении почвы цианидом в Селемджинском районе Амурской области.

