Жительниц Амурской области оштрафовали за «фейк ньюс» в WhatsApp

Суд оштрафовал на 15 тыс. рублей двух жительниц Амурской области по закону о фейковых новостях (ч. 9 статьи 13.15 КоАП) из-за не соответствующих действительности сообщений в местной группе WhatsApp.

Согласно материалам суда, женщины распространяли заведомо недостоверную общественно значимую информацию о заражении почвы цианидом в Селемджинском районе Амурской области. По их словам, заражение было вызвано подтоплением населенных пунктов.

Данная информация расценена как способная вызвать панические настроения у граждан в период режима ЧС.

При этом экспертиза «Центра лабораторного анализа» по ДФО не показала никаких превышений концентрации яда, сообщается на сайте Селемджинского районного суда Амурской области.

Женщины полностью признали свою вину и объяснили, что сами получали эти сообщения от неизвестных пользователей и лишь хотели предупредить людей о возможной опасности.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор готов к созданию списка распространителей фейк-ньюс.