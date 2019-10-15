Медведев выделил Татарстан в числе регионов, успешно занимающихся охраной леса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поощрять регионы, в том числе финансово, где успешно реализуются мероприятия по охране лесов. В качестве положительного примера Медведев привел Татарстан.

«Есть те регионы, где успешно проводятся мероприятия по охране лесов, у некоторых есть и положительная динамика. Например, в Кировской области, Чувашии, Татарстане, Тульской, Кемеровской области. Такие регионы нужно поощрять, в том числе и финансово», — сказал он.

По его словам, проблему охраны лесов нужно решать последовательно, а не только оперативными мерами. Медведев напомнил о различных мерах финансового обеспечения программы сохранения лесов: о выделении свыше 21 млрд рублей до 2024 года для закупки специализированной техники, об увеличении численности государственных лесных инспекторов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Татарстане посадят лес на 2 тыс. гектаров.