В 2020 году в Татарстане посадят лес на 2 тысячах гектаров

В Татарстане проведены работы по подготовке почвы под лесные культуры следующего года на площади около 1,3 тыс. га. Лидерами по объемам выполненных работ являются Бавлинский, Заинский, Мамадышский, Лениногорский, Сабинский, Кайбицкий и Камский лесхозы.

Всего в Татарстане предстоит подготовить участки почвы под лесные культуры на площади 2 тысячи га, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Ранее сотрудников Минлесхоза Татарстана заподозрили в причастности к незаконной вырубке леса.