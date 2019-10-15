В Казань на World Urban Parks — 2019 приедут создатель Gardens by the Bay и автор набережной в Нью-Йорке

В Казань на всемирный конгресс World Urban Parks — 2019 прибудут звезды архитектуры и ландшафтного дизайна. В числе участников создатель сингапурского парка Gardens by the Bay Киат В. Тан и Кен Смит, чье бюро разработало проект набережной Ист-Ривер.

Главной темой конгресса станет развитие парков и скверов «в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан». Всего в мероприятии должны принять участие около 120 спикеров.

Кроме Киата В. Тана и Кена Смита, ожидается визит таких гостей, как урбанист Эверт Верхаген, партнер бюро Gustafson Porter + Bowman Мэри Боуман, основатель конгресса и экс-министр окружающей среды Мехико Таня Мюллер и другие.

Напомним, что мероприятие пройдет в Казани с 18 по 20 октября.