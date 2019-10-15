Буцаев после победы над «Сибирью»: «Можно немного выдохнуть, снять напряжение»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу нижнекамской команды над «Сибирью» (2:1 от).

— Команду «Сибирь» тоже можно поздравить с завоеванием одного очка. Прежде всего с победой ребят, болельщиков. Победа в овертайме — победа очень нужная. Мы понимали, что при хорошей игре, как сказал коллега, нам не хватало голов. Были у нас моменты и в первых двух периодах, причем хорошие моменты. Выиграли в овертайме. Уже можно немного выдохнуть, снять напряжение. Все-таки поражения не прибавляют уверенности, а победа — она очень необходима.



— С чем вы связываете неудачную игру в большинстве?

— Соглашусь только отчасти. Были и броски, и опасные моменты в большинстве. Но это такой компонент — здесь нужно немножко больше проявлять мастерства, хитрости. Все понимают, что соперник будет обороняться, и соперник тоже изучает нас. Здесь нет секретов, нужно быть более хитрым в этом компоненте.



— В начале чемпионата у команды больше получалось в атаке, сейчас результативность снизилась. Какие вы видите причины?

— В атаке получается так же, а забиваем меньше. Мы можем научить, как играть по определенной тактике, как сыграть в защите, как в нападении. Но научить забивать мы не можем, это уже индивидуальное мастерство и это зависит непосредственно от исполнителей. Может быть, где-то мы не совсем ответственно подходим к моменту или стараемся сделать все быстрее. Но здесь нужно поймать этот элемент. Может быть, одна из причин, что игроки не могут забить — груз поражений, — сказал Буцаев.