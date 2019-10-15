Матч «Спартак» — «Рубин» обслужит Лапочкин, «Уфа» — ЦСКА доверили Волошину
Стали известны имена арбитров, которые обслужат 13-й тур чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
В матчах «Зенит» — «Ростов» и «Арсенал» — «Сочи» будет использоваться система видеоповторов VAR.
«Спартак» — «Рубин»
Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
«Уфа» — ЦСКА
Судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Оренбург» — «Крылья Советов»
Судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).
«Ахмат» — «Локомотив»
Судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).
«Тамбов» — «Урал»
Судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Зенит» — «Ростов»
Судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
«Арсенал» — «Сочи»
Судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); ВАР — Алексей Сухой (Люберцы), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Динамо» — «Краснодар»
Судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
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