В Казани судят адвоката-эксперта Центра общественных процедур

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Казани перед судом предстал адвокат Элик Абдрашитов. Его обвиняют в покушении на мошенничество в размере 1,5 млн рублей. По версии Следкома, эту сумму защитник намеревался получить с потерпевшего по уголовному делу, выполняя общественные обязанности эксперта «Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».



Отметим, ЦОП под крылом бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова создавался для защиты прав предпринимателей от незаконного уголовного преследования.

Вину адвокат не признает. Как рассказал «Реальному времени» адвокат обвиняемого Станислав Батыршин, 500 тыс. рублей его клиент получил по сделке купли-продажи автомобиля, а 1 млн рублей — по договору на составление экспертного заключения.

Адвокатский статус Абдрашитова приостановлен по его желанию.

Детали скандального дела — в материале «Реального времени».