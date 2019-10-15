Три казанских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Евразии по версии QS

В ежегодный рейтинг университетов QS «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой» вошли три вуза из Казани. Всего в число 350 лучших попали 17 учебных заведений из ПФО.

Первым из приволжских вузов стал КФУ. Университет занял 36-ю строчку рейтинга. Среди всех представленных российских университетов казанский стал 11-м.

Из казанских далее следует КНИТУ-КАИ. Университет вошел в топ-200, заняв 196-е место. За ним идет КНИТУ-КХТИ, который оказался в группе 201-210

Лидерами рейтинга являются Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Новосибирский государственный университет (НГУ).

Напомним, что летом КФУ вошел в 400 лучших университетов мира по версии QS.

Ниже представлен список университетов из ПФО, попавших в рейтинг: