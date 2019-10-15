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Три казанских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Евразии по версии QS

08:28, 15.10.2019
Три казанских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Евразии по версии QS
Фото: kpfu.ru

В ежегодный рейтинг университетов QS «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой» вошли три вуза из Казани. Всего в число 350 лучших попали 17 учебных заведений из ПФО.

Первым из приволжских вузов стал КФУ. Университет занял 36-ю строчку рейтинга. Среди всех представленных российских университетов казанский стал 11-м.

Из казанских далее следует КНИТУ-КАИ. Университет вошел в топ-200, заняв 196-е место. За ним идет КНИТУ-КХТИ, который оказался в группе 201-210

Лидерами рейтинга являются Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Новосибирский государственный университет (НГУ).

Напомним, что летом КФУ вошел в 400 лучших университетов мира по версии QS.

Ниже представлен список университетов из ПФО, попавших в рейтинг:

  • Казанский федеральный университет (КФУ) — 36.
  • Самарский национальный исследовательский университет — 98.
  • Саратовский государственный университет (СарГУ) — 131.
  • Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) — 181.
  • Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) — 193.
  • Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) — 201-210.
  • Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) — 201-210.
  • Пензенский государственный университет (ПГУ) — 231-240.
  • Ульяновский государственный университет (УлГУ) — 231-240.
  • Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (МГУ им. Н.П. Огарева) — 241-250.
  • Самарский государственный технический университет (СамГТУ) — 251-300
  • Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) — 251-300.
  • Саратовский государственный технический университет (СГТУ) — 251-300.
  • Башкирский государственный университет (БашГУ) — 301-350.
  • Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ) — 301-350.
  • Самарский государственный экономический университет (СамГЭУ) — 301-350.
  • Уфимский государственный нефтяной технологический университет (УГНТУ) — 301-350.
АналитикаОбществоОбразование БашкортостанУдмуртияТатарстан
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