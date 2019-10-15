Три казанских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Евразии по версии QS
В ежегодный рейтинг университетов QS «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой» вошли три вуза из Казани. Всего в число 350 лучших попали 17 учебных заведений из ПФО.
Первым из приволжских вузов стал КФУ. Университет занял 36-ю строчку рейтинга. Среди всех представленных российских университетов казанский стал 11-м.
Из казанских далее следует КНИТУ-КАИ. Университет вошел в топ-200, заняв 196-е место. За ним идет КНИТУ-КХТИ, который оказался в группе 201-210
Лидерами рейтинга являются Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Новосибирский государственный университет (НГУ).
Напомним, что летом КФУ вошел в 400 лучших университетов мира по версии QS.
Ниже представлен список университетов из ПФО, попавших в рейтинг:
- Казанский федеральный университет (КФУ) — 36.
- Самарский национальный исследовательский университет — 98.
- Саратовский государственный университет (СарГУ) — 131.
- Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) — 181.
- Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) — 193.
- Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) — 201-210.
- Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) — 201-210.
- Пензенский государственный университет (ПГУ) — 231-240.
- Ульяновский государственный университет (УлГУ) — 231-240.
- Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (МГУ им. Н.П. Огарева) — 241-250.
- Самарский государственный технический университет (СамГТУ) — 251-300
- Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) — 251-300.
- Саратовский государственный технический университет (СГТУ) — 251-300.
- Башкирский государственный университет (БашГУ) — 301-350.
- Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ) — 301-350.
- Самарский государственный экономический университет (СамГЭУ) — 301-350.
- Уфимский государственный нефтяной технологический университет (УГНТУ) — 301-350.
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