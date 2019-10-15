Башкирский адвокат «погорел» на 5-миллионной взятке для судьи

СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката по подозрению в покушении на мошенничество с причинением гражданину ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установлено следствием, в сентябре 2019 года адвокат в ходе разговора с супругой своего подзащитного, уголовное дело в отношении которого рассматривается в одном из районных судов Башкортостана, сказал, что за незаконное денежное вознаграждение для судьи в размере 5 млн рублей обеспечит вынесение решения о переквалификации действий обвиняемого на менее тяжкое преступление и смягчение приговора.

В действительности адвокат не имел реальной возможности гарантировать вынесение судом необходимого решения и смягчение приговора, а требуемые деньги планировал присвоить, сообщает СУ СК РФ по РБ.

Женщина согласилась, однако впоследствии обратилась с заявлением в органы ФСБ.

Адвокат был задержан сотрудниками УФСБ при передаче денежных средств.

Ранее сообщалось, что за взяточничество пойдет под суд начальник отдела полиции в Башкирии.