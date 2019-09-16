Начальник отдела полиции в Башкирии пойдет под суд за взяточничество

Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего начальника отдела МВД России по Ишимбайскому району. Его обвиняют в вымогательстве взятки.

По данным следствия, летом 2017 года обвиняемый потребовал от фактического руководителя фирмы, которая занималась эвакуацией автомобилей на штрафстоянки, ежемесячно передавать ему взятку из расчета по 500 рублей за каждый направленный на стоянку автомобиль. Взамен полицейский пообещал оказывать всяческое покровительство и попустительство по службе, а также способствовать увеличению количества направляемых на штрафстоянку автомобилей.

Руководитель организации согласился и в период с августа 2017 по апрель 2018 года передавал незаконное денежное вознаграждение по оговоренному расчету. Всего за указанный период полицейский получил денежные средства на общую сумму свыше 170 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии. Дело передано в суд.

Напомним, на минувшей недели выяснилось, что в Башкирии высокопоставленный сотрудник прокуратуры подозревается в слежке за чужой бывшей супругой.

