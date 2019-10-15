В Башкирии создают интерактивную карту лесных территорий

В Башкортостане разрабатывают мобильное приложение «Лесная карта». Оно позволит отследить принадлежность и статус земель, а также реализовать механизм общественного контроля за фактами причинения вреда лесному фонду республики.

— Функционал системы направлен на сохранение и приумножение лесов. Целевой аудиторией являются жители — пользователи интернета, а также сотрудники Министерства лесного хозяйства, — сообщил и. о. председателя Госкомитета РБ по информатизации Геннадий Разумикин.

По его словам, в настоящее время оцифрован весь лесной фонд республики — это более 5,7 млн га угодий. Планируется начать аналогичную работу в отношении 21,7 тыс. га лесов муниципального значения.

Жители региона могут установить «Лесную карту» на мобильных устройствах с ОС Android или IOS. С помощью приложения они смогут сообщать о нарушениях и ЧП — пожарах, незаконных вырубках, свалках мусора.

Приложение скачано уже более тысячи раз.

Ранее в лесах Уфы установили указатели направления движения.