В лесах Уфы установили указатели

Фото: пресс-служба администрации города Уфы

В лесах Уфы появились указатели направления движения. Всего их установлено 30 штук.

Таблички появились около улиц Блюхера, Авроры, Батырской, Менделеева, населенных пунктов 8 Марта, Козарез, Елкибаево, микрорайона «Яркий» и других.

Также для того, чтобы они были видны в темное время суток, их окрасили в ярко-красный цвет, а близлежащие выходы написаны на белом фоне красными буквами.

«В основном указатели направления движения установлены в крупных лесных массивах Уфы, а также в отдаленных территориях города. Они указывают близлежащие выходы из леса, для того, чтобы людям было легче ориентироваться и быстрее найти выход», — передает пресс-служба администрации Уфы слова начальника инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений Администрации Уфы Станислава Дубовского.

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