Дмитрий Квартальнов: «Победили достойно, порадовала реакция команды на поражение от ЦСКА»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанцев над «Автомобилистом» (3:1) в регулярном первенстве КХЛ.

— Мы сегодня провели хороший матч. Да, пропустили гол, но смотрели его и, знаете, скажем, это бросок из тысячи, мастер пробил. Тяжело давалась игра, давили, вратарь держал, тяжелые, рабочие голы забили. Рады, что забили их. В общем-то, победили достойно.

— Согласны, что впервые в сезоне вам удалось все три периода отыграть на одном уровне?

— Сыграли так, на одном уровне, да. Мы все игры точно так никогда играть не будем. Надо понимать, это выхлестывающая игра. Мне было важно после большой игры с ЦСКА посмотреть на команду, тем более играли с очень приличной командой. Вот что радует, а не то, какие периоды они играют хорошо, какие плохо.

— Что с Лукояновым, надолго выбыл?

— Пока ждем, и выездные матчи тоже без него.

— Как оцениваете состояние Эмиля Гарипова? Когда планируете дать ему шанс сыграть?

— Думаем над этим, — передает слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».