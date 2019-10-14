Стало известно, отрывки из каких произведений легли в основу «Татарча диктанта»

19 октября пройдет образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». В этом году для диктанта выбраны отрывки из повести Фаузии Байрамовой «Луг» и из повести Газиза Мухаметшина «Здравствуйте, лебеди!».

«Мы подбираем такие тексты, в которых используются повседневные слова. И мы очень рады, что участники акции в большинстве своем в этих словах не допускают ошибок», — рассказала филолог Гульназ Мугтасимова, доцент КФУ.

Участие в акции примут жители других регионов и стран. Так, впервые диктант напишут жители Китая, Швеции, Венгрии, Новой Зеландии, Италии, а Турция увеличит количество площадок до пяти. В Татарстане к диктанту присоединятся школы и городские молодежные сообщества. Начало акции запланировано на 13.00, передает пресс-служба мэрии Казани.