Россия и Саудовская Аравия вложат более $600 млн в авиационный лизинг

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), а также немецкая финансовая группа KGAL создадут новую лизинговую компанию воздушных судов в России. Инвестиции составят более $600 миллионов.



Компания получила название Roal. Предполагается, что она будет поставлять самолеты российским авиакомпаниям по договорам долгосрочной аренды.

«Российские гражданские авиалинии смогут увеличить количество направлений и рейсов, предлагаемых пассажирам, и будут эксплуатировать современные воздушные суда», — передает РБК сообщение РФПИ.

На вопрос издания, какие именно самолеты — российского или иностранного производства они будут закупать, представитель фонда не ответил.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что у новой компании в планах занять «лидирующие позиции» на рынке авиаперевозок. По его словам, это позволит российским авиаперевозчикам расширять свой парк на выгодных условиях и увеличить количество предполагаемых маршрутов.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

