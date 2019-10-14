Владимир Плющев: «Потенциал у «Салавата» большой, нужно работать над большинством»

Известный российский тренер Владимир Плющев оценил выступление «Салавата Юлаева» в текущем сезоне КХЛ.

«Салават Юлаев» хорошо укомплектован, руководство выполнило свою работу, но пока видны качели то в одну, то в другую сторону в плане игры. Скорее всего, это вопрос психологии. Тренерский штаб должен мобилизовывать и настраивать команду на любого предстоящего соперника, тем более что мастеровитых исполнителей в Уфе хватает. Причем как легионеров, так и россиян.

Что касается слабого большинства, то это вопрос к тренерскому штабу и главному тренеру Николаю Цулыгину. Здесь нужно серьезно поработать, найти и предложить какие-то варианты, которые будут эффективны. Потенциал у «Салавата» большой, команда симпатичная. Повторю, нужно работать над большинством», — сказал Плющев.