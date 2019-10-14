Радий Хабиров призвал забыть о существовании «варварских» качелей

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поставил задачу окончательно решить вопрос с качелями с жесткой сцепкой, поручение по которым было дано два года назад.

«Хочу отметить, насколько это важно для безопасности наших детей. Уверен, что мы таким образом спасли немало детских судеб, потому что качели с жесткой сцепкой действительно травмоопасны», — сказал он.

Он подчеркнул, что отныне вводятся современные стандарты детских площадок, а существование «варварских» качелей должно быть забыто. Также Хабиров рассказал, что ему было приятно видеть оборудованные детские площадки с мягкой безопасной основой в Стерлибашевском районе.

Как сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков, год назад в Башкирии на детских игровых площадках из 5 132 качелей насчитывалось 2 648 единиц с элементами жесткого подвеса.

В настоящее время они все демонтированы, однако осталось 19 качелей с жестким подвесом: шесть — в Янаульском районе, в Зианчуринском — четыре единицы, в Иглинском и Краснокамском районах — по двое качелей и в Уфе — пять качелей, передает пресс-служба правительства Башкирии.

Ранее сообщалось, что в Уфе 11-летняя девочка упала с качелей и поранила голову.

