В Уфе 11-летняя девочка упала с качелей и поранила голову

В Уфе возбудили уголовное дело после падения 11-летней девочки с качелей во дворе одного из многоквартирных домов. В результате удара она поранила голову.

Следствие установило, что летом этого года на детской игровой площадке во дворе одного из многоквартирных домов 11-летняя девочка упала с качелей и ударилась головой об их нижнее основание — выступающий из земли металлический профиль. В результате ребенок поранил голову.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что нижнее основание качелей не было закопано в землю, это нарушает требования ГОСТ.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучается документация управляющей компании. В отношении девочки проведена судебно-медицинская экспертиза, передает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

В ходе расследования действиям сотрудников управляющей компании, которые ответственны за соблюдение требований безопасности при эксплуатации детской площадки, будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в уфимском ЦПКиО им. М. Гафури произошел несчастный случай с трехлетним ребенком. Он поднял лежавший на газоне электрический кабель и получил ожог руки.

