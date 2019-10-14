В Башкирии после аварии на «Полиэфе» проверят опасные производства

Правительство Республики Башкортостан поручило комитету по ЧС проверить опасные производства в регионе после аварии на заводе «Полиэф».

Комитету предстоит выявить изношенное технологическое оборудование на предприятиях, чтобы в дальнейшем не допустить повторения такой же аварии, какая произошла на заводе.

«Госкомитету по ЧС республики даны поручения обеспечить дополнительный контроль над всеми опасными производствами на территории региона и провести ряд дополнительных проверок, которые будут способны вывести степень износа технологического оборудования и строительных конструкций», — передает «РИА Новости» слова вице-премьера республики Андрея Назарова.

Он подчеркнул, что комитету следует создать передвижные лаборатории для оперативного экологического мониторинга, чтобы в постоянном режиме мобильно реагировать на подобные ситуации.

Напомним, на башкирском предприятии «Полиэф» произошло обрушение резервуара со сточными водами и розлив загрязненной жидкости. В качестве одной из причин происшествия руководство завода рассматривало скрытые конструктивные особенности объекта.

Ранее стало известно, что в Башкирии был подготовлен котлован для сбора промышленных сточных вод и последующего перекрытия русла реки Казмышлы после аварии, чтобы не допустить попадания загрязненных вод в водозаборы на реке Уфе.

