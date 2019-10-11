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В Башкирии для сбора стоков после аварии планируют перекрыть русло реки

11:26, 11.10.2019 2
В Башкирии для сбора стоков после аварии планируют перекрыть русло реки
Фото: vk.com

В Башкирии, чтобы не допустить попадания загрязненных вод в водозаборы на реке Уфа, был подготовлен котлован для сбора промышленных сточных вод и последующего перекрытия русла реки Казмышла после аварии на заводе «Полиэф».

«В целях исключения возможности попадания сточных вод в водозаборы на реке Уфа подготовлен котлован для их сбора и последующего перекрытия русла реки Казмышла», — передает «РИА Новости» слова представителя экстренных служб региона.

Как уточнил собеседник агентства, размер подготовленного котлована — 40 метров в диаметре и глубиной 4 метра.

Кроме того, для доставки загрязненных стоков на местные очистные сооружения и рекультивации грунта привлечена спецтехника. Также, по словам источника, завершена прокладка пропускной трубы для перевода русла реки в котлован.

Ранее представитель завода «Полиэф» в разговоре с «Реальным временем» опроверг возможность попадания каких-либо загрязняющих веществ в реку Казмышлу в результате обрушения резервуара со сточными водами.

ОбществоПроисшествия Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 окт
    почему не публикуют состав загрязненных вод?
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  • Анонимно 11 окт
    с МСЗ в Осиново также будет. Главное не допустить паники, поэтому минимум информации в СМИ, в объеме для решения этой задачи.
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