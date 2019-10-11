В Башкирии для сбора стоков после аварии планируют перекрыть русло реки

В Башкирии, чтобы не допустить попадания загрязненных вод в водозаборы на реке Уфа, был подготовлен котлован для сбора промышленных сточных вод и последующего перекрытия русла реки Казмышла после аварии на заводе «Полиэф».

«В целях исключения возможности попадания сточных вод в водозаборы на реке Уфа подготовлен котлован для их сбора и последующего перекрытия русла реки Казмышла», — передает «РИА Новости» слова представителя экстренных служб региона.

Как уточнил собеседник агентства, размер подготовленного котлована — 40 метров в диаметре и глубиной 4 метра.

Кроме того, для доставки загрязненных стоков на местные очистные сооружения и рекультивации грунта привлечена спецтехника. Также, по словам источника, завершена прокладка пропускной трубы для перевода русла реки в котлован.

Ранее представитель завода «Полиэф» в разговоре с «Реальным временем» опроверг возможность попадания каких-либо загрязняющих веществ в реку Казмышлу в результате обрушения резервуара со сточными водами.

