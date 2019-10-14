Владимир Ткачев: «Рейдеборн не может поймать все, мы должны помогать ему»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев поделился ожиданиями от матча против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

− «Автомобилист» начал сезон хорошо, но сейчас у команды — 2 победы в 9 матчах. Кого там стоит выделить?

− Вся команда хорошо играет, хорошие легионеры, хорошие ребята. Всех знаем, со многими играли даже в одной команде. Игровая команда, хорошо играет в пас, атакует. Но не нужно об этом думать, надо уделить внимание своим моментам, своей игре.

− Как взаимопонимание с партнерами по звену?

− Пока не получается забить последние 2 игры, постараемся сегодня доказать обратное. Если честно, хорошие отношения и с Мэттом (Фрэттином), и с Эмилем (Галимовым) — мы общаемся и на площадке, и вне льда. Все хорошо.

− Как команда поддержала Рейдеборна после матча с ЦСКА?

− Он во многих моментах нас выручает, играет здорово. Мы понимаем, что он не может поймать все, на нас лежит большая доля ответственности за пропущенные шайбы. Были грубые ошибки, возлагать все на вратаря неправильно. Он помогает нам, а мы — ему: только так это работает, — сказал Ткачев.