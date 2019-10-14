Евросоюз продлил санкции против главы ГРУ и других фигурантов «дела Скрипалей»

Евросоюз на год продлил санкции, введенные в связи с применением и распространением химического оружия. В том числе ограничения касаются четверых фигурантов дела об отравлении Скрипалей.

Ограничения включили запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц, пишет «РИА Новости».

Напомним, что в январе 2019 года после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери Евросоюз ввел санкции в отношении начальника ГРУ Игоря Костюкова, его первого заместителя Владимира Алексеева, а также Анатолия Чепиги и Александра Мишкина. Последние двое считаются исполнителями убийства, въехавшими в Великобританию под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.