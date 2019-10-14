Новости общества

03:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Евросоюз продлил санкции против главы ГРУ и других фигурантов «дела Скрипалей»

10:58, 14.10.2019 1
Евросоюз продлил санкции против главы ГРУ и других фигурантов «дела Скрипалей»
Фото: pixabay.com

Евросоюз на год продлил санкции, введенные в связи с применением и распространением химического оружия. В том числе ограничения касаются четверых фигурантов дела об отравлении Скрипалей.

Ограничения включили запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц, пишет «РИА Новости».

Напомним, что в январе 2019 года после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери Евросоюз ввел санкции в отношении начальника ГРУ Игоря Костюкова, его первого заместителя Владимира Алексеева, а также Анатолия Чепиги и Александра Мишкина. Последние двое считаются исполнителями убийства, въехавшими в Великобританию под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.

Общество
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 окт
    В России никто ни в чём не виноват!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров