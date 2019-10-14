Суд вынес приговор по делу о хищении выделенных на ГЛОНАСС 250 млн рублей

Солнечногорский гарнизонный военный суд завершил процесс по делу о хищении более 250 млн рублей, выделенных на строительство Центра контроля системы ГЛОНАСС. Разбирательство по делу длилось почти 3 года.

Бывший первый замгендиректора ЦНИИмаш (головное предприятие «Роскосмоса») Джордж Ковков признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Он получил 3 года колонии общего режима, пишет «Коммерсант».

Его экс-подчиненный Александр Чернов, руководивший отделом капстроительства ЦНИИмаш, признан виновным в пособничестве этому преступлению. Чернова приговорили к штрафу в 1 млн рублей.

Гендиректор строительной компании «Спецмонолит» Роман Мартыненко отправится в колонию на 5 лет за мошенничество в особо крупном размере.

Бывший начальник управления специального строительства №5 при Спецстрое России Александр Белов — 4 года колонии.

Еще один фигурант расследования, гендиректор компании «Верный консалтинг» Дмитрий Белицкий, был освобожден в зале суда.

Строительство центра в Королеве началось еще до 2010 года. Однако выделенные на это деньги закончились в 2011 году, после чего объект законсервировали. Здание не введено в эксплуатацию до сих пор.