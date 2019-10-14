Динияр Билялетдинов: «Гильерме и Марио были хороши, но за сборную должны играть россияне»

Бывший игрок «Рубина» и сборной России по футболу Динияр Билялетдинов оценил выступления натурализованных бразильцев в национальной команде.

— Какой оценки заслужил Станислав Черчесов?

— Есть результат, значит, главный тренер все делает правильно. Черчесов наметил правильный путь еще во время чемпионата мира. И продолжает его придерживаться. Мы до сих пор пожинаем плоды того турнира, после которого игроки почувствовали уверенность и невероятную поддержку болельщиков.

— Не кажется ли вам, что Игорь Акинфеев рановато ушел из сборной? Может, вернуть его к Евро-2020?

— У нас тренер сборной — бывший вратарь. Ему виднее. При этом Гильерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.

— Получается, натурализация Гильерме себя оправдала?

— Оправдала. Хотя я все равно не сторонник этого дела. Все-таки за сборную России должны играть россияне. При всем уважении к Гильерме и Марио Фернандесу, которые, безусловно, принесли огромную пользу, — сказал Билялетдинов.