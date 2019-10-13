Россияне заняли второе место в медальном зачете ЧМ по спортивной гимнастике

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Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике. Турнир прошел в немецком Штутгарте.



Российские гимнасты завоевали девять медалей — три золотые, три серебряные и три бронзовые, пишет RT.

Первое место заняла сборная США, у которой пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награда. Тройку замкнула команда Великобритании с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами.

Напомним, что российские гимнасты впервые в истории ЧМ завоевали золото в командном многоборье.