Россияне заняли второе место в медальном зачете ЧМ по спортивной гимнастике
Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике. Турнир прошел в немецком Штутгарте.
Российские гимнасты завоевали девять медалей — три золотые, три серебряные и три бронзовые, пишет RT.
Первое место заняла сборная США, у которой пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награда. Тройку замкнула команда Великобритании с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами.
Напомним, что российские гимнасты впервые в истории ЧМ завоевали золото в командном многоборье.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым