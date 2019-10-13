В Казани спасатели помогли собаке вытащить лапу из слива раковины
Накануне вечером спасатели выехали в квартиру по ул. Чистопольской в Казани, где лапа собаки застряла в сливе раковины.
По прибытию к месту вызова спасатели демонтировали сливную решетку раковины, разрезали решетку и освободили собаку, вернув ее хозяйке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
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