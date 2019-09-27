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Пожарные в Костроме сделали задыхающейся собаке искусственное дыхание

21:26, 27.09.2019
Пожарные в Костроме сделали задыхающейся собаке искусственное дыхание
Фото: скриншот

Сегодня в Костроме на первом этаже каменного трехэтажного дома произошел пожар: в одной из квартир загорелся диван. Огонь удалось быстро потушить, однако задымление от горящей мебели оказалось серьезным.

Пожарные вынесли на руках из задымленного помещения кошку и двух собак. Одной из них пришлось сделать искусственное дыхание, чтобы животное не задохнулось. Сейчас животным ничего не угрожает, передает пресс-служба МЧС.

Напомним, недавно уфимские спасатели вызволили котенка из шахты вентиляции и нашли ему хозяйку.

Происшествия
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