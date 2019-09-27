Пожарные в Костроме сделали задыхающейся собаке искусственное дыхание
Сегодня в Костроме на первом этаже каменного трехэтажного дома произошел пожар: в одной из квартир загорелся диван. Огонь удалось быстро потушить, однако задымление от горящей мебели оказалось серьезным.
Пожарные вынесли на руках из задымленного помещения кошку и двух собак. Одной из них пришлось сделать искусственное дыхание, чтобы животное не задохнулось. Сейчас животным ничего не угрожает, передает пресс-служба МЧС.
Напомним, недавно уфимские спасатели вызволили котенка из шахты вентиляции и нашли ему хозяйку.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым