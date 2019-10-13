Александр Сладковский привезет в Альметьевск оперную диву Альбину Шагимуратову

Фото: Олег Тихонов, "Реальное время"

14 октября Государственный симфонический оркестр Татарстана под руководством маэстро Александра Сладковского даст концерт в Альметьевске. Приглашенной солисткой вечера станет российская оперная дива, покорившая сцены Метрополитен-опера, Ла Скала и Большого театра, Альбина Шагимуратова.

В концерте прозвучат сцены из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе и отрывки из произведений многих других европейских оперных классиков.

Ранее «Реальное время» рассказывало о записи оркестром всех концертов Петра Чайковского на лейбле Sony Classical. Результатом масштабного проекта Александра Сладковского станет выпуск шести номерных симфоний композитора, «Манфреда», трех фортепианных концертов, скрипичного концерта, Вариаций на тему рококо и Концертной фантазии.