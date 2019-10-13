Новости авто

21:52 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Эксперты рассказали о реальном сроке службы зимней резины на автомобилях

04:37, 13.10.2019
Эксперты рассказали о реальном сроке службы зимней резины на автомобилях
Фото: commons.wikimedia.org / Santeri Viinamäki

По мнению экспертов, зимняя резина без экстремальных нагрузок может прослужить до шести сезонов. Так, на резине известных японских производителей можно проездить до 80 тыс. километров, европейских брендов — до 60 тыс., на российских — до 40 тыс.

Обычно изготовители ограничивают срок службы покрышек 5—6 годами. Такие компании, как Michelin и Nokian, гарантируют безопасную езду на протяжении 10 лет.

Тут стоит учитывать, что началом времени эксплуатации резины считается дата не продажи, а ее изготовления. Поэтому резина, которая год лежала на складе, не считается новой. Чем дольше она хранится, тем хуже становятся ее характеристики, пишет «Российская газета».

Ранее в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ) сообщили, что в России необходимо снизить скорость движения автомобилей с шипованной резиной зимой, чтобы решить экономические и экологические проблемы.

Авто
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров