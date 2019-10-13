Эксперты рассказали о реальном сроке службы зимней резины на автомобилях

По мнению экспертов, зимняя резина без экстремальных нагрузок может прослужить до шести сезонов. Так, на резине известных японских производителей можно проездить до 80 тыс. километров, европейских брендов — до 60 тыс., на российских — до 40 тыс.

Обычно изготовители ограничивают срок службы покрышек 5—6 годами. Такие компании, как Michelin и Nokian, гарантируют безопасную езду на протяжении 10 лет.

Тут стоит учитывать, что началом времени эксплуатации резины считается дата не продажи, а ее изготовления. Поэтому резина, которая год лежала на складе, не считается новой. Чем дольше она хранится, тем хуже становятся ее характеристики, пишет «Российская газета».



Ранее в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ) сообщили, что в России необходимо снизить скорость движения автомобилей с шипованной резиной зимой, чтобы решить экономические и экологические проблемы.