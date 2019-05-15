В России предложили снизить скорость движения автомобилей в зимний период

В России необходимо снизить скорость движения автомобилей с шипованной резиной зимой, чтобы решить экономические и экологические проблемы. К соответствующему выводу пришли в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ).

Специалисты отмечают, что передвижение, в том числе с большой скоростью, на шипованной резине в зимнее время увеличивает износ дорожного покрытия. Из-за чего властям приходится тратить дополнительные средства на ремонт дорог, передает RT.

Также, по мнению экспертов, автотранспорт с шипованной резиной негативно влияет на экологию. В рамках исследования за прошлые годы в Москве было установлено, что самая высокая концентрация взвешенных частиц в атмосфере совпадает по времени с сезонной сменой шин.

Уточняется, чем больше автомобилей с шипованной резиной на дорогах, тем более загрязненным становится воздух.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили сократить рабочую неделю в зимнее время.