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В МЧС рассказали о судьбе сотрудников после реорганизации ведомства

19:52, 12.10.2019 2
В МЧС рассказали о судьбе сотрудников после реорганизации ведомства
Фото: Максим Платонов

В ходе реорганизации МЧС некоторых сотрудников, работавших на «кабинетных» должностях, переподготовят и отправят в «поле».

«Ни один сотрудник не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру. Задача этой реформы — высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения», — сообщил замглавы МЧС Андрей Гурович (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что сотрудниками обеспечения усилят функциональные подразделения: пожаротушение, спасение, спасение на водах, надзор.

Ранее сообщалось, что с 2020 года МЧС России намерено перейти на новую организационно-штатную структуру. В рамках этого перехода уже до конца этого года ликвидируют 578 учреждений ведомства. Ликвидации подлежат: часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения.

В пресс-службе ГУ МЧС по РТ подтвердили «Реальному времени», что изменения коснутся и Татарстана.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:31
    Старый армейский анекдот .Проверяющий нашел массу недостатков при содержании саперной лопаты в подразделении.Старшина выкинул лопату на помойку сказав что нет лопаты и это единственный недостаток.Так и с МЧС
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  • Анонимно 17:50
    давно говорил, что цуксы надо сокращать. да и Национальный цукс раздули непомерно, когда сидели на Театральной, нас в смене было 12 человек, сейчас же ад-адовый. самый треш, это мониторинг за сми, вдруг, что плохое написали))))
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