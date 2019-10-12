В МЧС рассказали о судьбе сотрудников после реорганизации ведомства

Фото: Максим Платонов

В ходе реорганизации МЧС некоторых сотрудников, работавших на «кабинетных» должностях, переподготовят и отправят в «поле».

«Ни один сотрудник не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру. Задача этой реформы — высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения», — сообщил замглавы МЧС Андрей Гурович (цитата по «РИА Новости»).



Он пояснил, что сотрудниками обеспечения усилят функциональные подразделения: пожаротушение, спасение, спасение на водах, надзор.

Ранее сообщалось, что с 2020 года МЧС России намерено перейти на новую организационно-штатную структуру. В рамках этого перехода уже до конца этого года ликвидируют 578 учреждений ведомства. Ликвидации подлежат: часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения.



В пресс-службе ГУ МЧС по РТ подтвердили «Реальному времени», что изменения коснутся и Татарстана.