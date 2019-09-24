МЧС России ликвидирует свыше 500 своих учреждений — в том числе и в Татарстане

С 2020 года МЧС России намерено перейти на новую организационно-штатную структуру. В рамках этого перехода уже до конца этого года ликвидируют 578 учреждений ведомства.

Ликвидации подлежат: часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения.

В пресс-службе МЧС заверили, что сотрудникам этих учреждений предложат перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо же им выплатят компенсации.

В пресс-службе ГУ МЧС по РТ подтвердили «Реальному времени», что изменения коснутся и Татарстана.

Напомним, о планах по реорганизации МЧС стало известно еще в 2018 году: тогда сообщалось, что МЧС РФ в рамках реорганизации планирует упразднить региональные центры и передать их полномочия и сотрудников в региональные главки.

