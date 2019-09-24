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МЧС России ликвидирует свыше 500 своих учреждений — в том числе и в Татарстане

21:15, 24.09.2019 5
МЧС России ликвидирует свыше 500 своих учреждений — в том числе и в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 2020 года МЧС России намерено перейти на новую организационно-штатную структуру. В рамках этого перехода уже до конца этого года ликвидируют 578 учреждений ведомства.

Ликвидации подлежат: часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения.

В пресс-службе МЧС заверили, что сотрудникам этих учреждений предложат перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо же им выплатят компенсации.

В пресс-службе ГУ МЧС по РТ подтвердили «Реальному времени», что изменения коснутся и Татарстана.

Напомним, о планах по реорганизации МЧС стало известно еще в 2018 году: тогда сообщалось, что МЧС РФ в рамках реорганизации планирует упразднить региональные центры и передать их полномочия и сотрудников в региональные главки.

ОбществоВласть
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 24 сен
    Добром это не кончится.
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  • Владимир Жданов 24 сен
    Действительно, чё там мелочиться, один регион–одна пожарная команда. Нам, на республику пары пожарников хватит и много пожарных машин–одну машину.
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  • Анонимно 24 сен
    Разворовали, сволочи! Горят леса.Теперь и города будут гореть
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    Анонимно 24 сен
    Ставьте КПРФ у руля за Социализм и Советскую Власть пойдём !
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  • Анонимно 24 сен
    Давно пора. А то на одного пожарного 10 начальников. Пусть теперь сами в робе побегают.
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