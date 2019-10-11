Ученые выявили связь между раком и фастфудом

Фастфуд и готовая еда в упаковках могут способствовать развитию злокачественных опухолей, так как в подобной пище содержится перфтороктансульфоновая кислота (ПФAC). Такой вывод сделали специалисты некоммерческой организации Silent Spring Institute в США.

В исследовании приняли участие более 10 тыс. человек. Они рассказали о том, чем питались в течение последних 24 часов, недели, месяца и года и предоставили образцы крови, сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

Выяснилось: те, кто готовит дома, имеют значительно меньше ПФAC в организме. А у тех, кто ест больше фастфуда или часто ходит в рестораны и кафе — больше. Это означает, что пища быстрого приготовления загрязнена веществами, которые содержатся в упаковках.

В исследовании указывается, что ПФAC могут вызывать рак, заболевания щитовидной железы и другие недуги.

Ранее были названы продукты, снижающие риск развития рака.