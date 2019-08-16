В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера

Применение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год с правом его досрочного применения. ГОСТ предусматривает установку двухстрочных номеров.

При этом владельцы японских и американских автомобилей, а также мотоциклов уже могут получить регистрационные знаки нестандартного образца, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



Изготавливать такие знаки имеют право организации, имеющие соответствующее свидетельство.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получить автомобильные номера в упрощенном порядке. Теперь их можно заказать у изготовителя.