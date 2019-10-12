Башкирский суд продлил арест водителя перевернувшегося автобуса с туристами из Татарстана

Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии продлил арест водителю автобуса Азату Закирову, при аварии которого погибли шесть туристов из Татарстана.

Он останется под стражей еще на месяц, пишет ТАСС.

Напомним, 14 июля автобус с 39 туристами из Набережных Челнов перевернулся на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. В результате ДТП погибли шесть человек, 21 пострадал. Закиров частично признал вину.

На заседании по избранию меры пресечения в июле Закиров не смог сдержать слез и извинился перед родственниками погибших.